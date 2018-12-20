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Şanlıurfa'da yoğun sis

Şanlıurfa’da gece boyunca yağan yağmurun ardından sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Şanlıurfa'da gece boyunca yağan yağmurun ardından sabah saatlerinde sis etkili oldu.


Şanlıurfa'da gece boyunca devam eden yağmur, sabah saatlerinde beraberinde sis de getirdi. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yoğun bir sis tabakası ile karşılaştı. Şehir merkezinde görüş mesafesi yaklaşık 100 metre olarak ifade edilirken Suruç ve Akçakale çevre yolu ile şehrin yüksek kesimlerinde ise görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, seyir halindeyken sis farlarını yakarak ilerledi. Sis hava ulaşımını ise etkilemedi.


İstanbul Atatürk Havalimanından kalkarak bu gün Şanlıurfa'ya gelen Türk Hava Yollarına ait TK 2246 sefer sayılı ilk uçak, planlandığı gibi saat 09.45'te Gap Havalimanına sorunsuz bir şekilde indi.

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