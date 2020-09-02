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Şanlıurfa'da yol genişletme ve asfaltlama çalışması

Şanlıurfa’da trafik yoğunluğu yaşanan kentin önemli ana arter, bulvar ve caddelerinde yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da trafik yoğunluğu yaşanan kentin önemli ana arter, bulvar ve caddelerinde yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda kent merkezi başta olmak üzere diğer ilçelerde de yürütülen yol yapım, genişletme ve asfaltlama çalışmaları sürdürülüyor.


Açıksu Caddesi hem genişletiliyor hem de asfaltlanıyor


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kentin Haliliye ilçesinde yer alan trafik akışının yoğun olduğu Açıksu Caddesi'nde bir yandan yolu genişletiyor diğer yandan yıpranmış asfaltı revize ediyor. Haliliye İlçesinde nüfusun yoğunlukta olduğu Bağlarbaşı, Devteşti ve Ahmet Yesevi Mahallelerinin güzergahında yer alan Açıksu Caddesi'ni gelen talepler üzerine revize edildi.



Altyapısı güçlendirilen cadde şantiyeye döndü



İlk olarak altyapısı güçlendirilen caddede yağmur suyu drenaj şebekesi olmayan noktaları belirleyen belediye ekipleri, caddenin yağmur suyu drenajını yaptı. Ardından caddeyi genişletmek adına istinat duvarlarını yıkan ve geriye çeken ekipler orta refüjü kaldırarak caddenin daha da genişletilmesini sağladı.



Cadde asfalta hazırlanıyor



Altyapı ve üstyapı çalışmalarında sona gelinen cadde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından asfalta hazırlanıyor. Mevcut asfaltın sökülerek kaldırıldığı caddede PMT serimi yapan ekipler caddeyi sıcak asfalta hazırlıyor.

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