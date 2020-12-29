Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'ya yeni bir çehre kazandırma yolunda ilerleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün öncülüğünde kentin tüm ilçelerine hizmetlerini ulaştıran belediye, bu kapsamda yaptığı hizmetlerle halkın takdirini topladı. Sıcak asfalt, asfalt yama, kilitli parke, kaldırım hizmetlerinin yanı sıra yapımı tamamlanan ve devam eden bir çok hizmetin yürütülmesini sağlayan büyükşehir fen işleri dairesi, 2020 yılında en çok çalışan birimlerin başında yer aldı. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan sokağa çıkma kısıtlamalarını da fırsat bilerek bu yıl hizmetlerine aralıksız devam eden büyükşehir belediyesi, hem kent merkezinde hem de kırsaldaki ilçelerde cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürdü. Korona virüs salgınına rağmen üstyapı çalışmalarında hız kesmeyen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Ekipleri, 2020 yılında 313 bin 131 metrekare asfalt serimi yaparak yaklaşık 60 cadde ve bulvarı sıcak asfaltla buluştururken asfaltı yıpranmış mevcut yolları ise revize ederek asfaltını yeniledi. Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde ana arterlerde ihtiyaç duyulan bulvar ve caddelerde 90 bin 300 ton asfalt yama çalışması yapan ekipler, yeni yerleşim alanlarında açılan yollarda ise 680 bin metrekare hafriyat çalışması yaptı. Ayrıca ekipler, 2 bin 386 noktada yapılan çalışmalar neticesinde 598 bin 500 metrekare kilitli parkenin döşemesini gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da ulaşım konforunu yükseltmek için yeni yollar, köprülü kavşaklar ve bulvarlar inşa eden Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut asfalt şantiyesini modern teknoloji ile güçlendirerek asfalt üretimini 4 katına çıkardık. Saatlik 60 ton sıcak asfaltın üretildiği şantiyeye doğal gaz ile çalışan saatte 240 ton sıcak asfalt üretebilecek çevreci ve ekonomik olan yeni asfalt plentini şantiyeye kazandırıldı.

Beyazgül ile ilçe belediye başkanlarının ortak akılla yürüttüğü görüşmeler neticesinde Şanlıurfa'nın bir çok ilçesi doğalgaza kavuştu. Yeni yerleşim alanları sıklıkla artan ilçelerin başında gelen Karaköprü ve Halliye İlçesinde birçok mahallede doğalgaz kullanılmaya başlanırken Eyyübiye ilçesinde ise kazı çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında Hilvan ilçesi doğalgaz'a kavuştu. Ayrıca sınır hattındaki iki ilçemiz olan Akçakale ve Ceylanpınar ilçesi ise doğalgaz sözü aldı.