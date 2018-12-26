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Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasında bulunan Yanaloba kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 M 6752 plakalı otomobil ile 38 TS 288 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken 1 yaralıya ise olay yerinde müdahale edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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