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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki bir firmaya ait 21 AKK 309 plakalı yolcu otobüsü, Zakir İ. hakimiyetindeki 34 VH 3944 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Mehmet Dumrul isimli yolcu yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası yolcular olay yerine gönderilen başka bir otobüsle yoluna devam ederken, kaza yapan otobüsün Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu götürdüğü öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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