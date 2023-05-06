İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 16 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa’da bir yolcu otobüsünde iki valiz içinde 16 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da bir yolcu otobüsünde iki valiz içinde 16 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kent girişinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada iki valiz içerisinde 16 kilo 100 gram esrar buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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