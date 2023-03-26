İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da yollar göle döndü, köy yolları kapandı

Şanlıurfa’da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, köy yolları kapandı.



Kent merkezinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı küçük derelerde taşkın meydana geldi. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.



Otomobil uçuruma yuvarlandı


Eyyübiye-Akçakale çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı.



Karaköprü ilçesinde köy bağlantı yolu kapandı


Şiddetli sağanak kırsalda etkili oldu. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tülmen Mahallesi sel sularına teslim oldu. Yarımtepe, Akpınar ve Akçahisar kırsal mahallelerini birbirine bağlayan grup yolları ise sel nedeniyle kapandı. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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