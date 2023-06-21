Şanlıurfa'da yollar işaretlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde güvenli trafik akışının sağlanması, vatandaşların rahat bir ulaşım imkanımdan yararlanması için yol işaretleme çalışması yaptı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde kentin farklı bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.