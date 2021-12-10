Şanlıurfa'da yollara ikaz lambası

Şanlıurfa genelinde vatandaş odaklı çalışmalar gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri Batıkent Mahallesi ‘'Akabe TOKİ'' Bölgesinde meydana gelen kazaları önlemeye yönelik çalışma başlattı. Kazalardan dolayı deforme olan bariyerleri yenileriyle değiştiren ekipler, sürücülerin karayolunu kullanırken daha dikkatli olmaları ve kurallara riayet etmeleri için ise uyarıcı nitelikte olan flaşör monte etmeye başladı.

Yine uyarı mahiyetinde yerleştirilecek olan ve sürücülerin hız kurallarına uymasını teşvik edecek olan radar hız tespit sistemi de bölgedeki kavşaklara yerleştirilerek yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.