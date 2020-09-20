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Şanlıurfa'da yüz yüze eğitimi hazırlık

Şanlıurfa’da yarın yüz yüze eğitimle ders başı yapacak olan okulların bahçeleri deterjanlı su ile yıkayarak eğitime hazır hale getirildi.

Şanlıurfa'da yarın yüz yüze eğitimle ders başı yapacak olan okulların bahçeleri deterjanlı su ile yıkayarak eğitime hazır hale getirildi.


Haliliye Belediyesi, korona virüs salgının baş gösterdiği ilk günden bu yana korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tüm ilçede cadde ve sokakları tek tek köpüklü su ile yıkayıp dezenfekte eden Haliliye Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan okulların bahçelerini köpüklü su ile yıkamayı sürdürüyor. Salgın nedeniyle bir süre ara verilen ve yarın okul öncesi ile birinci sınıflarda kademeli olarak başlanacak olan yüz yüze eğitim öncesi okullarda hazırlıklar devam ediyor. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullara gidecek öğrencilerin salgından korunmaları için başlattığı yıkama çalışmalarını devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, salgın dönemi boyunca ilgili tüm ekiplerin sahada olacağını ve çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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