Şanlıurfa'da yüzlerce kınalı keklik doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yetiştirilen 300 kınalı keklik doğal yaşam alanlarına salındı.

‘2023 Yılı Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı' çerçevesinde yetiştirilen 300 kınalı keklik, Şanlıurfa'da Tek Tek Dağları Milli Paklar bölgesindeki doğal yaşam alanlarına salındı. Ekiplerce kafeslere konulan keklikler daha sonra araçlarla salımın yapılacağı bölgeye götürüldü. Burada düzenlenen program çerçevesinde yetiştirilen kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa şube müdürleri, teknik personel ve Jandarma HAYDİ ekibi tarafından doğaya salındı.

Kafeslerden kurtulan kınalı keklikler doğa ile buluştu.