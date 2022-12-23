Şanlıurfa'da yüzlerce zeytin ağacı kimliği belirsiz kişilerce kesildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yüzlerce zeytin ve fıstık ağacı, kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek zarar verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Kovancı Mahallesinin Esen mezrasında meydana geldi. Sabah saatlerinde tarlasına giden çiftçi Cabbar Esen, zeytin ve fıstık ağaçlarının kesildiğini gördü. Bahçe sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, tarlada inceleme yaparak ağaçları kesen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.