İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da zabıta denetimde affetmedi

Şanlıurfa Haliliye Belediyesi tarafından halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen market ve bakkallardaki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 222 ürün ele geçirildi.


Zabıta Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler tarafından ilçe genelinde market ve bakkallardaki denetimler devam ediyor. Cengiz Topel ve İpekyol mahallelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, zabıta ekipleri, işyeri açma ruhsatı ve hijyenle ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Denetimlerde farklı işyerlerinde son kullanma tarihi geçmiş 222 ürün ele geçirdi. İmha edilmek üzere ürünlere el koyan ekipler, işyerleri hakkında cezai işlem uyguladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.