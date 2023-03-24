Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden hijyen denetimi

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, Ramazan ayı ile birlikte vatandaşlara yoğun hizmet veren fırın, unlu mamul işletmeleri, pastaneler, lokantalar ve marketlerde fiyat, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketimi için her mahallede zabıta ekipleri tarafından hijyen denetimleri sürdürülüyor. Özellikle hijyen konusuna önem gösteren ekipler, imalathaneler, depolar ve tezgahlarda inceleme gerçekleştiriyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, zabıta ekiplerinin sürekli olarak denetim gerçekleştirdiğine değinerek, “Ramazan ayıyla birlikte vatandaşlarımız pide, tatlı, çeşitli hamur işi yiyecekleri fazlaca tükettikleri için bunları temin eden işletmelerde yoğunluk yaşanabiliyor. Biz de vatandaşlarımızın bu hizmeti hijyenik alanlarda, gramajına dikkat edilerek ve belirlenen fiyatlarda alabilmesi için işletmelerde denetimler gerçekleştiriyoruz. Zabıta ekiplerimiz fırın, pastane, lokanta ve marketlerde denetimler gerçekleştirirken ciddi bir sıkıntıyla henüz karşılaşmadı. Bu anlamda hijyene ve fiyat etiketi konusuna dikkat eden, özveriyle hizmet eden tüm işletmelere vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın ve esnafımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı boyunca vatandaş sağlığı için ilçe genelinde denetimlerini sürdürecek.