Şanlıurfa'da Zafer Bayramı Resepsiyonu

Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu, Vali Abdullah Erin'in ev sahipliğinde bir otelin salonunda yapıldı.

Resepsiyona katılan protokol üyeleri, şehit yakınları ve davetlileri tek tek kapıda karşılayan Vali Erin ve eşi Gülhan Erin, daha sonra masaları dolaşarak davetlilerle sohbet etti.

Vali Erin, “Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir imparatorluğun yok edilmeye çalışıldığı, yüzlerce yıl özgür ve hür yaşadığımız, canımızdan aziz bildiğimiz vatan toprağının paramparça edilmeye çalışıldığı ve buna rıza göstermemiz istendiği koşullar, büyük taarruzun icra edildiği zamanlardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan müttefiklerimizle mağlup şekilde çıkmıştık. Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşmaları ile Misak-ı Milli olarak kabul ettiğimiz bu vatan topraklarını da emperyalist güçlerin bugünkü tanımı ile tanımını yapan Yunanlılara, Ermenilere ve çetelere peşkeş çekildiği bir vaziyetle durumla karşı karşıyaydık. Bizlere giydirilmeye çalışılan bir esaret gömleği vardı. Büyük Taarruz ile bu esaret gömleğini ne pahasına olursa olsun giymeyeceğimizi, bu gömleği paramparça edeceğini ve canından değerli saydığı vatanı, özgürlüğü ve haysiyeti için seve seve ölüme koşacağını bu milletin ortaya koyduğu bir destandır” dedi.

Bu zafer daha önce imparatorluklar kuran bu milletin yeni kuracağı Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdesidir diyen Vali Erin, önümüzdeki dönemde bir milleti millet yapan değerlerin çocuklara ve gençlere aktarılması için daha büyük organizasyonların zorunlu olduğunu ifade etti.

Vali Erin, büyük zaferi bu millete hediye eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden ecadadımızı rahmet ve minnetle anarak, resepsiyona katılanlara teşekkür etti.