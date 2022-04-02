Şanlıurfa'da zeka oyunları sınıfı açıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir okulda açılan zeka oyunları sınıfı, öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Cengiz Topel İlköğretim Okulunda zeka oyunları sınıfı açıldı. Açılışa, Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Zeka oyunları sınıfında, çeşitli oyun ve aktivitelerle küçük yaştaki çocukların dikkat, görsel algı, problem çözme, plan yapma, düşünme ve inşa becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu sene ilçe genelinde mangala turnuvasında birinci olan Yunus Yakut, Equilibrayo oyununda da Neva Şenlik ilçe birincileri oldu. Yardımsever veli ve duyarlı vatandaşların katkıları ile oluşturulan zeka sınıfına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Ramazan Genç, açılışı yapılan sınıfla ilgili açıklamasında, “Bugün okulumuzda zeka sınıfının açılışını gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin yeteneklerini, becerilerini geliştirmek için oyunlar tasarlayıp hazırladık. Birçok yerden de çeşitli oyunlar getirdik. Bizlere yardımda bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu konuda öğrencilerimizin ders esnasında ve boş zamanlarında değerlendirebilecekleri bir sınıf oldu. İlçede ileriki zamanlarda daha güzel turnuvalar yapılacak. Bizim okulda da ilçe genelinde dereceye giren öğrencilerimiz oldu. Dereceye giren öğrencilerimiz inşallah ilde de bizleri temsil edecekler. Bu sınıfın açılmasıyla birlikte İleriki yıllarda da birçok öğrencilerimizi de yetiştireceğiz inşallah” dedi.

Zeka sınıfında öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan öğretmen Gökçe Candeniz ise "Akıl ve zeka sınıfımızın açılması bizleri çok mutlu etti. Bizim derslerimizin yanı sıra burada mutlu vakit geçirecekler. Burada bizler için hem eleştirel hem de çoklu düşünceyi destekleyecek güzel aktiviteler olur” diye konuştu.