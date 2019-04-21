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Şanlıurfa'da zift yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zift yüklü tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Siverek-Adıyaman karayolu Nisibbi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Zeynel K. yönetimindeki zift yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada ağır yaralanan tanker sürücüsü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yola saçılan zift ve tanker parçaları nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı. Tankerin yoldan çekilmesi ve yolun temizlenmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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