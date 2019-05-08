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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’da 2 otomobil ile 1 tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 2 otomobil ile 1 tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 45'inci kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil ile 1 tır çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada Nasır Ada hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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