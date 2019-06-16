İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1'ağır 5 yaralı

Şanlıurfa’da 3 araç ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 araç ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Suruç karayolu üzeri Şanlıurfa çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 3 araç ile bir tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardaki 5 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.