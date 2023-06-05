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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. Kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler, bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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