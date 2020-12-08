İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'daki kavgayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kavgayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı kavgayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre kavga, dün Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Özgören Mahallesi'nde yaşandı. Akraba olan iki aile arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Mehmet D., Mahmut D., İbrahim D., Halil D., İsmail D. yaralanırken, Fevzi Doğan ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki sorguları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.