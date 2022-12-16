İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'daki kazada ölü sayısı 9'a yükseldi

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde minibüsün kanala devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı.

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde minibüsün kanala devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.


Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde göçmenleri taşıyan minibüsün kanala uçması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.


Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün Harran Öncüler Mahallesi'nde göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3'ü müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiştir. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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