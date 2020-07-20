Şanlıurfa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa-Mardin karayolu üzerindeki Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında çıktı. Öğleden sonra otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı da katıldı. Karadan ise Şanlıurfa merkezden gelen 3 arazöz ile TİGEM'den gelen 3 arazöze Adıyaman'dan 2 arazöz, Kahramanmaraş'tan 3 arazöz de destek verdi. Toplam 11 arazözün müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına emniyet ve jandarmaya ait 3 TOMA da katıldı. Toplam 105 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı, 15 pikap, 3 ilk müdahale aracı da destek verdi. Vatandaşların kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştığı yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaklaşık 45 dekarlık otluk ve ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.