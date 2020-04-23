Şanlıurfa'daki PTT yoğunluğu çözüme kavuşturuldu

Korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere ödenen 1000'er TL'lik desteklerden faydalanan kişi sayısında Türkiye'de en önde gelen Şanlıurfa'da, PTT şubelerinde yaşanan yoğunluk çözüme kavuştu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla, Eyyübiye ilçesindeki iki okul PTT vezne hizmeti verebilecek hale getirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü, Türk Telekom ve ilgili diğer kamu kuruluşlarının hızlı ve koordineli çalışmasıyla hizmet vermeye başlayan PTT vezneleri, sosyal mesafe riskini de ortadan kaldırmış oldu. Çok sayıda veznedarın görevlendirildiği okullardaki PTT şubelerine maske takarak gelen vatandaşlar, okul avlusunda bariyerler ve mesafe kontrolünü sağlamaya yarayan sarı çizgileri dikkate alarak sıraya giriyor. İşlemlerini kısa sürede yapan vatandaşlar, düzenlemeden dolayı Vali Abdullah Erin'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Şanlıurfa'da sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların en fazla olduğu Eyyübiye ilçesinde, daha önce hizmet vermeye başlayan Dr. Cavit Özyeğin İlkokulunun ardından, Gazi Ortaokulunda PTT vezneleri hizmet vermeye başladı.