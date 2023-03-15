Şanlıurfa'daki sel felaketinde 8 büyükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa'da hayatı olumsuz etkileyen sel felaketi kırsal mahallelerde de ciddi hasara yol açtı. Yaşanan sel felaketi sonrası Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Yarımtepe Mahallesi'nde 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'da hayatı durma noktasına getiren ve pek çok noktada su baskınlarına neden olan sağanak yağış kırsal mahalleleri de olumsuz etkiledi. Karaköprü ilçesine bağlı kırsal mahallelerde sel ve taşkınlar yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Yarımtepe Mahallesi'nde hayvanların bulunduğu ahırları da su bastı. Ahırda bulunan Salih Demir isimli besiciye ait 8 büyükbaş hayvan telef oldu.