İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 4 tutuklama

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, kentte gözaltına alınan biri kadın 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakılırken, 1'i ise işlemlerin ardından sınır dışı edildi.

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