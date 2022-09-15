Şanlıurfa'daki trafik kazaları şehir polis kameralarında

Şanlıurfa'da meydana gelen dört ayrı trafik kazası, şehir polis kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Haliliye ilçesindeki Adalet Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için kaldırımda bekleyen yayaya, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Kazada şans eseri hafif yaralanan yayanın, şaşkın şaşkın kendisine çarpan otomobile baktığı anlar kameraya yansıdı.

İkinci kaza, Haliliye'nin Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğa, halk otobüsü çarptı. Kazada yaralanan çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Üçüncü kaza, Karaköprü ilçesinde meydana geldi. Motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Son kaza da Karaköprü'de meydana geldi. Kırmızı ışıkta durmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, otomobil çarptı. Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan dört ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.