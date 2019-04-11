İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Şanlıurfa'daki zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa’daki 3 çocuğun yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şanlıurfa'daki 3 çocuğun yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda 27 Şubat'ta meydana gelen zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Vedat Y.'nin kullandığı 63 T 0838 plakalı otomobil ile Havat K.'nın kullandığı 12 AB 050 plakalı otomobil ve Erdal B.'nin kullandığı 63 HT 856 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Erdal B.'nin kullandığı otomobil yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.