Şanlıurfa'daki zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'daki 3 çocuğun yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı'nda 27 Şubat'ta meydana gelen zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Vedat Y.'nin kullandığı 63 T 0838 plakalı otomobil ile Havat K.'nın kullandığı 12 AB 050 plakalı otomobil ve Erdal B.'nin kullandığı 63 HT 856 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Erdal B.'nin kullandığı otomobil yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.