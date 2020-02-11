Şanlıurfa'dan Hatay sınırına askeri sevkıyat

Şanlıurfa'dan yola çıkan 50 araçlık askeri konvoy şehrin içerisinden geçerek Gaziantep istikametine gitti. Zırhlı askeri araçların Hatay sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.

Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan, tank, kirpi ve jeneratör ile lojistik malzeme taşıyan 50 araçlık konvoy, Gaziantep istikametine doğru ilerledi. Trafik polisi ve jandarma eskortluğunda ilerleyen zırhlı askeri araçların Hatay-İdlib sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.