Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız” kampanyasına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin öncülüğünde destek veren Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu, İdlib'deki insanlık dramından canını kurtarmak için Türkiye sınırına dayanan savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere, üç tır insani yardım malzemesi temin etti.

İngiltere'deki Türklerden 300 bin Türk Lirası geldi

İngiltere'de yaşayan Naciye Batkitar'ın Bir Umut Yaşatma Derneği vasıtasıyla Avrupa'da yaşayan Türklerden topladığı 300 bin Türk Liralık katkının da dahil edildiği insani yardım malzemesi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve platform üyelerinin katıldığı programda, yapılan konuşmalar ve duaların ardından yola çıktı.

İnsani yardımların organize edildiği ve tırlara yüklendiği depoda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Abdullah Erin, “Telabyad, Resulayn ve İdlib'deki Müslüman kardeşlerinin dertleriyle dertlenip, buraya kadar gelen Naciye Hanıma, ona destek veren yurt dışındaki çok kıymetli kardeşlerim ile İnsani Yardım Platformu başkanımız Osman Gerem ve tüm platform üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Şanlıurfa STK İnsani Yardım Platformunun sadece Suriye'de değil, dünyanın dört bir tarafında sıkıntı yaşayan tüm insanların yardımına koşmayı kendine misyon edindiğini belirten Vali Erin, bu yardımların hazırlanmasında emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Türkiye, üzerine düşeni yapmıştır

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde, on yıldan fazladır dünyanın her tarafında yaşanan acılara, savaşlara ve yıkımlara karşı tutarlı bir duruş sergilediğini ifade eden Vali Erin, “Türkiye Cumhuriyeti, sadece Suriye'de değil, Filistin'de, Irak'ta, Mısır'da, Myanmar'da ve dünyanın dört bir tarafında yaşanan acılara karşı aynı yaklaşımı sergilemiştir. Haklının, mağdurun, mazlumun yanında yer almıştır. Zalimin, haksızlık yapanın karşısında söyleyecek sözü olmuş, bunu sadece sözde bırakmayıp yoğun diplomatik görüşmeler ve müdahalelerle bu acıların sonlandırılması için üzerine düşen her şeyi yapmıştır” dedi.

Suriye meselesinde de 2011 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla, terörden, teröristten, savaştan kaçarak güvenli liman arayan Suriyelilerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin Türkiye'ye kabul edildiğini hatırlatan Vali Erin, Türkiye'nin halen 4 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Türkiye'nin üzerine düşeni hakkıyla yerine getirmesine rağmen, dünyadaki zengin medeni ülkelerin sessiz kaldığını dile getiren Vali Erin, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin milletiyle, yönetimiyle, Cumhurbaşkanıyla, herkes susarsa da susmayacağını ifade etmiştir. Bunu, eylemleri ve uygulamalarıyla da ortaya koymuştur” diye konuştu.

Şanlıurfa dünyaya bir insanlık dersi daha vermiştir

Şanlıurfa'nın bu bağlamda özel bir yeri olduğunu, 4 milyon Suriyelinin 500 bine yakınının, 10 yıldır burada misafir edildiğini anımsatan Vali Erin, “Şanlıurfalılar misafirperverliğin, alicenaplığın, ensarlığın en güzel örneğini sergilemiştir. Şanlıurfa sadece bölgemize değil, tüm dünyaya bir insanlık dersi daha vermiştir. Bunun için, Suriyeli kardeşlerinin yanında duran, onlara yardım için koşuşturan güzel insanların hepsine teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Kardeşlik vazifemizi yapmaya devam edeceğiz”

Barış Pınarı Harekatı ile 5 bin kilometrekarelik alanda terör örgütlerinin ve buralarda hesapları olanların hesaplarının altüst edildiğini ifade eden Vali Erin, Türkiye Cumhuriyetinin ve özelde Şanlıurfa'nın, hem Türkiye'de yaşayan hem de Barış Pınarı bölgesinde yaşayan yaklaşık 250 bin Suriyeliye kardeşlik vazifesini yapmaya, ihtiyaçlarını gidermeye, yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.

PKK ve diğer terör örgütlerinin Barış Pınarı bölgesinde yuvalanmasına müsaade edilmeyeceğini kaydeden Vali Erin, “Oralarda güç biriktirip, Türkiye'nin geleceğini, çocuklarımızın istikbalini karartmaya yönelik hesapları olanların hesaplarına evet demeyeceğiz. Bunun için ödenmesi gereken bedel varsa, millet olarak, devlet olarak da ödeyeceğiz. Ama proaktif olacağız. Suriye'de olduğu gibi, Libya'da da eleştirenler var. Ancak günümüz dünyasında aktif dış politikayı ortaya koyma zorunluluğumuz var. Çok şükür, Cumhurbaşkanımız önderliğinde müdahale edilen her uluslararası meselede Türkiye kazançlı çıkıyor, mazlumlar kazançlı çıkıyor” dedi.

Barış Pınarı Harekatında hiçbir kadına, çocuğa, sivil vatandaşa zarar verilmediğini, hiçbir evin yıkılmadığını ve teröristlerin sözde karargah haline getirdiği yapılar dışında hiçbir yapının tahrip edilmediğine işaret eden Vali Erin, Suriye rejim güçlerinin İdlib'de bir vahşet yaşattığına ve dünyanın buna sessiz kaldığına dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyetinin, İdlib'deki kardeşlerine de diğer mazlumlara yaptığı yardımlara da devam edeceğini belirten Vali Erin, “Bugün toplanan yardımların, oradaki kardeşlerimize kazasız, belasız ulaşmasını diliyorum. Suriye'deki, dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimizin ve diğer insanların çektiği acıların bir an önce son bulmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum” diye konuştu.

Mazlumun yanında yer almaya devam edeceğiz

Şanlıurfa STK'ları İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ise, “İdlib'deki savaş ve katliamdan bir umut ile Türkiye'ye doğru kaçan çoluk çocuk, yaşlı, yetim, dul insanlara, bu gelenlerin hepsi teröristtir diyebilen insanlar olabilir. Ama bizler, tarih boyunca medeniyetimizin gereği, mağdura, mazluma kucak açmış, her zaman onların yanında yer almış ecdadın torunları olarak dün de bugün de yarın da dini, dili, ırkı sorulmaz ilkesiyle mağdurların, mazlumların yanında yer alacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz” dedi.

İngiltere'den gelen Naciye Batkitar'ın Bir Umut Yaşatma Derneği vasıtasıyla Telabyad ve Resulayn'a yapılan yardımlara destek verdiğini, bugün de İdlib'e gidecek iyilik tırlarına büyük katkılar sunduğunu ifade eden Gerem, Naciye Batkitar'a ve yurt dışında yaşayan bağışçılara teşekkür etti.

İdlib'den canlarını kurtarmak için kaçan küçük çocukların soğuk havada, çamur içinde yalın ayak olduklarını, ayakkabı giydirmek istediklerinde ayaklarını yıkayacak su bile bulunamadığını ifade eden Gerem, “İnşallah bugün o küçük yavruların bedenlerini ısıtacak, gönüllerine sevinç olacak gıda ve giyim malzemelerinden oluşan yardımlar göndereceğiz. Katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Avrupa'daki kardeşlerimizi yardıma davet ediyorum

Suriye'de yaşanan insanlık dramını televizyondan izlediğinde dayanamadığını ve buralara kadar daha önce de geldiğini ifade eden İngiltere'de yaşayan Naciye Batkitar, iki pazar kendi evinde yaptığı toplantıda arkadaşlarını böyle bir yardım etmeye davet ettiğini ve davet ettiği arkadaşlarının hepsinin yardımda bulunduğunu ifade etti. Toplanan ilk yardımı dernekleri vasıtasıyla Şanlıurfa'ya getirdiklerini kaydeden Batkitar, Şanlıurfa'ya geldiğinde Resulayn ve Telabyad'ı çok defa ziyaret ettiğini ve İdlib'e de yarın gideceğini söyledi. Batkitar, “Bize yardım eden arkadaşlardan, arayıp dua edenlerden, maddi manevi desteklerini gösteren kardeşlerimden Allah razı olsun. İnşallah yardımlarınız sağlam bir şekilde yerine ulaşacaktır. Valimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, Akçakale Belediye Başkanımızdan ve buradaki sivil toplum kuruluşlarından Allah razı olsun. Gerçekten çok hassaslar. İyi ki geldim, gözümle gördüm. Özellikle Avrupa'daki kardeşlerimiz bu yardımları yapabilecek güçtedir. Her şeyi Türkiye'den beklemeyelim. Avrupa'daki kardeşlerimizin buralara yardım etmesini istiyoruz. Rabbim, herkesin yaptığı hayırları kabul etsin” dedi.

İdlibliler Türkiye kamplarına geliyor

Suriye'nin en büyük kentlerinden biri olan İdlib'de 3 milyon 700 bin insan yaşıyordu. Suriye rejim güçlerinin başlattığı saldırılar karşısında canlarını kurtarmak isteyen, çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 312 bin insan, 1 Aralık 2019'dan bu yana sınırımızın 20 kilometre dışında oluşturulan 9 kamp alanına geliyor. Son günlerde gerçekleşen saldırılarla büyük bir nüfus hareketinin yaşandığı İdlib'deki vahşet karşısında Türkiye insani tedbirler almaya devam ediyor.