Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır yardım

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Haliliye, Karaköpü belediyeleri ve hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan çocuk maması, temizlik malzemesi ve temel gıda maddelerini taşıyan 3 tır, Yenice Mahallesi'ndeki deponun önünde düzenlenen törenle Suriye'ye gönderildi.

“Ramazan ayında kardeşlerimizle ekmeğimizi paylaşıyoruz”

Suriye'deki mazlumlar için yardım gönderdiklerini belirten Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, “Bugün mübarek Ramazan ayında, iftar sofralarında bir parça ekmek bulamayan İdlibli kardeşlerimize inşallah biraz sonra iyilik tırlarını göndereceğiz. Bu Ramazan'da İdlibli kardeşlerimizi bu mübarek ayda yemek bulamıyor. Savaştan, katliam ve zulümden dolayı yerini yurdunu terk edip bir umut ile Türkiye'ye yola çıkan ve şu anda birçoğunda çadır dahi bulunamayan ağaçların diplerine sığınmış kardeşlerimiz bizden yardım bekliyor. Biz de bugün ekmeğimizi kardeşlerimizle paylaşacağız” dedi.

Ramazan ayında mazlumların yanında olduklarını dile getiren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Müslüman coğrafyada yaşanan bir katliam sonrası mazlum Suriye halkına, Müslüman kardeşlerimize yardım anlamında, buradaki kardeşlerimiz gayret içerisindedir. Hep birlikte Ramazan ayında, paylaşmanın ve sevabın en yüksek derecede olduğu bu dönemde bizden un talebi oldu. Biz de bu manada kardeşlerimiz için elimizi taşın altına koyduk” diye konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de Ramazan ayında Suriye'deki mazlumların temel gıda ihtiyaçlarını bir nebze olsun giderdiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.