Şanlıurfa'dan İzmir'e gıda ve battaniye yüklü tır yola çıktı

Belediye ekiplerince hazırlanan bin adet gıda kolisi, 500 adet battaniye, 200 adet hijyen kolisi ile çocuklar için oyuncaklar, tıra yüklendi. Hazırlanan tır, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Beyazgül, yardım için her zaman hazır olduklarını da aktardı. Beyazgül, "Biz buradan İzmirli hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına 1 tır dolusu yardım malzemesi gönderiyoruz. Elbette ki bugün yüreğimiz İzmir'den yana, burada mağdur olan her bir vatandaşımızla beraber. Tırımızın içerisinde bin gıda kolisi, 500 battaniye, 500 pike, gıda ve hijyen kolilerimiz var. Oradaki çocukları unutmamak için oyuncaklar gönderdik. Şanlıurfa bu tür yardımlara her zaman hazırdır, ihtiyaç olduğu zaman bu yardımları göndermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.