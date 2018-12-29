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Şanlıurfa'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen çok sayıda tank, Şanlıurfa’dan yola çıktı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen çok sayıda tank, Şanlıurfa'dan yola çıktı.


Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen askeri araçlardan oluşan tank konvoyu, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Burada ikmalleri ve bakımları yapılan tırlar daha sonra Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere destek için tugay komutanlığından çıkış yaptı. Şanlıurfa-Mardin karayolunda ilerleyen konvoyun Ceylanpınar ve Nusaybin'deki birliklere takviye amacıyla gittiği öğrenildi.

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