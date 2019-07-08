İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'dan sınıra askeri sevkiyat

Şanlıurfa’dan yola çıkan yaklaşık 70 araçlık askeri konvoy sınıra doğru hareket etti.

Şanlıurfa'dan yola çıkan yaklaşık 70 araçlık askeri konvoy sınıra doğru hareket etti.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından yola çıkan ve aralarında zırhlı araç, personel taşıyıcılar, tank ve lojistik araçların da bulunduğu yaklaşık 70 araçlık askeri konvoy şehrin içerisinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti. Askeri konvoydaki araçların Suriye sınırında bulunan doğu illerine gittikleri öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.