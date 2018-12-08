Şanlıurfa'dan Travel Turkey İzmir çıkarması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi'nde de yer alarak, Şanlıurfalı turizm işletmeleri ve paydaş kurumlar ile birlikte kentin damak lezzetlerini ve tarihi değerlerini tanıtıldığı stant yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en önemli turizm fuarlarından birisi olan Travel Turkey İzmir, geçmiş yıllarda 63 ülkeden yaklaşık 45 bin ziyaretçiye kapılarını açmıştı. Bu yılda daha yoğun bir katılım beklenirken fuarında ilk gününde Şanlıurfa standı gelen konukların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' olacağını ilan etmesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Göbeklitepe minyatürüne yoğun gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm fuarlarından birisi olan bu organizasyonda Şanlıurfa'nın birçok değerlerini tanıttıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Nihat Çiftçi, “ İzmir Turizm Fuarındayız. Tüm kurumlarımız ile birlikte daha önce birliktelik oluşturduğumuz Turizm sektöründeki gerek derneklerimiz gerek özel işletmelerimiz ile ilgili kuruluşlarımız ile birlikte İzmir'de çok güzel bir stant açtık. Bizlerde bu gün standımızı ziyaret ettik, Şanlıurfa'nın hem ulusal hem de evrensel anlamda tüm özellikleri ile kültürü, tarihi, sanatı, müziği ve özellikle mutfağı ile tanıtılması lazım. Arkadaşlarımız yoğun bir tempo içindeler, işte sahip çıkmak budur. Kurumlarımız hep birlikte hareket ediyor, özellikle ilgili sektörlerin katılımı gerekli ve bizlerde yerel yöneticiler olarak Şanlıurfa'mızın tanıtımına katkı veren tüm projeleri destekliyor ve sahip çıkıyoruz. Çok güzel bir ziyaretçi yoğunluğu var emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum, Şanlıurfa'mız tanıtmayı riyakatı ile hak ediyor. Bizim yapmamız gereken uluslararası düşünmek ve artık Şanlıurfa kabına sığabilecek bir şehir değil” diye konuştu.

Öte yandan dünyanın en önemli turizm fuarlarından birisi olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı 8 Aralık tarihinde son bulacak.