Şanlıurfalı Bestekar Abdullah Balak mezarı başında anıldı

Şanlıurfa'nın müzik ve halk oyunları alanındaki değerlerinden biri olan ünlü bestekar Abdullah Balak, vefatının 4. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Müzik şehri Şanlıurfa'da müzik anlamında önemli bir yeri olan ve 2017 yılında vefat eden Abdullah Balak, mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni mezarlıkta düzenlenen anma törenine, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Büyükşehir Belediyesi ilgili daire başkanları ilgili şube müdürleri, Abdullah Balak'ın arkadaşları, yakınları ile sevenleri katıldı. Şiirleri ve besteleri ile Şanlıurfa'da iz bırakan Merhum Abdullah Balak'ın mezarının başına karanfil bırakıldı, eller semaya açılarak okunan Fatihalara hep bir ağızdan amin denildi.

Anma töreninin ardından duygu ve düşüncelerini aktaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan,” Abdullah Balak, Şanlıurfa'nın kültür dünyasına önemli katkıda bulunmuştur. Eğitimci, şair, araştırmacı, bestekâr ve en önemlisi de Şanlıurfa beyefendisi bir şahsiyetti. Rabbimden rahmet diliyorum mekânı Cennet olsun inşallah” dedi.