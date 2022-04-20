Şanlıurfalı çocuklar dijital sinemayı çok sevdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan, Şair Nabi Kültür Merkezi'nin tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmesinin ardından hizmete sunulan dijital sinemada ‘Köstebekgiller Gölge'nin Tılsımı” animasyon filmi çocukların beğenisine sunuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, Şair Nabi Dijital Sinema Salonunda beyaz perdeye yansıttığı, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın üstlendiği 2016 yapımı ‘Köstebekgiller Gölge'nin Tılsımı” filmi çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Türkiye'nin gerçek ve animasyon karakterlerinin ilk defa bir arada ekranda yer aldığı çizgi dizi Köstebekgiller serisinin ikinci sinema filmini izlemeye gelen çoğunluğunun çocuklardan oluştuğu izleyicilere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından patlamış mısır ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Şair Nabi Dijital Sinema salonunu ve filmi çok beğendiklerini aktaran vatandaşlar, ücretsiz olan bu gösterimi izlerken güzel vakit geçirdiklerini belirterek dijital sinemanın Şanlıurfa'ya kazandırılmasında ve ücretsiz olarak hizmet vermesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.