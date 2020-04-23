Şanlıurfalı çocuklara Arda Turan sürprizi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ında çocuklarla Milli futbolcu Arda Turan'ı telekonferans yöntemi ile buluşturarak sürpriz yaptı.

Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren çocukları yalnız bırakmayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Çocuk Meclisi ile interaktif toplantı yaptı. Çocuklar için Büyükşehir Belediyesinin yapacağı projeleri anlatan Beyazgül, telekonferansa Milli futbolcu Arda Turan'ı davet ederek çocuklara sürpriz yaptı. İnteraktif toplantıya katılan Arda Turan, pandeminin bitmesi ile birlikte Şanlıurfa'yı ziyaret etme sözü verdi.

Telekonferans görüşmesinde çocuklarla bir araya gelen ve görüşmeye katılımıyla farkındalık oluşturan Arda Turan'a teşekkür eden Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ile Arda Turan'ı Şanlıurfa'da misafir etmekten onur duyacaklarını belirtti.