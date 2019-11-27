Şanlıurfalı çocuklara Piazza'da bol motivasyon

Eğlendirirken eğiten birbirinden renkli etkinliklerle ara tatili Piazza'da geçiren minikler, eğitim-öğretime bol motivasyonla başladılar.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, öğrencilerin daha motivasyonlu bir eğitim-öğretim yılı için başlattığı ara tatili aslışveriş ve yaşam merkezinde geçiren minikler, enerji dolu ders başı yaptı.

Şanlıurfalı çocuklar, tatil boyunca Piazza'nın etkinlik alanında kurulan platformun etrafında toplanarak, TRT Çocuk Kanalında severek izledikleri çizgi karakterler Niloya, Elif ve Keloğlan ile tanıştılar. Hem öğrenen hem eğlenen çocuklar, Elif'in düşleri ile büyülü bir yolculuğa çıktıktan sonra ismini mutluluktan alan, şarkıları, şovları ve danslarıyla gönüllerde taht kuran Niloya ile buluştular. Piazza Club kartı bulunan ya da danışma birimine başvurup üyelik formunu dolduran tüm ziyaretçilerin çocuklarının ücretsiz katılabildikleri etkinlikler Keloğlan ile noktalandı.

Doğruluğu, saflığı, dürüstlüğü ve iyilikleriyle gönüllerde yer edinen Anadolu Masal kahramanı Keloğlan ve kendisi gibi sevimli arkadaşları çocuklara unutulmaz tatil anıları yaşattı.