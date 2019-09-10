İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfalı çocukların tehlikeli serinliği

Şanlıurfa’da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girip serinledi.

Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girip serinledi.


Şanlıurfa'da mevsim sıcaklıkların son günlerinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Sıcak ve nemli havadan bulanan çocuklar, tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi. Kentte sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Bazılarının elbiseyle girdiği süs havuzunda serinleyen çocuklar, daha sonra parktaki çim zemine uzanarak kurulanmaya çalıştı.


Suda birbiriyle oynayan çocuklar, havanın sıcak suyun da pis olduğunu belirterek, serinlemenin keyfini yaşadı. Havuz kenarında bulunan elektrik panosuna çıkarak havuza atladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.