İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfalı dağcılar Berit Dağına tırmandı

Şanlıurfalı dağcılar, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle şehitleri anmak için 3 bin 54 metre yüksekliğindeki Berit Dağına tırmandı.

Şanlıurfalı dağcılar, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle şehitleri anmak için 3 bin 54 metre yüksekliğindeki Berit Dağına tırmandı.


Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle dağcılar şehitleri anmak için 3 bin 54 metre dağa tırmandı. Kahramanmaraş Berit Dağcılık Kulübü tarafından organize edilen ‘Berit Dağı Kış Tırmanışı' 18 Ocak'ta başlayıp 19 Ocak'ta tamamlandı. Zirve tırmanışına Şanlıurfa Dağcılık İl Temsilciliği ile Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği-Urfadosk'tan da beş dağcı katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.