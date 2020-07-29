Şanlıurfalı gazeteciler gönüllerince eğlendi

Şanlıurfa'da yayın yapmakta olan yerel ile ulusal medya kurum temsilcileri ve çalışanları özel bir restoran tarafından düzenlenen Sıra Gecesinde Basın Bayramı'nı kutladılar.

Basın mensupları için hazırlanan Sıra Gecesinde hep birlikte Şanlıurfa'nın sevilen namelerini okuyarak doyasıya eğlendiler. Düzenlenen gecede yöreye ait yemek ve tatlılar ikram edildi. Ardından kentle özdeşleşmiş çiğköfte şöleni yapıldı.

İşletme Sahibi mahmut Taş, “24 Temmuz Basın Bayramında Şanlıurfa'da basına yönelik bir etkinliğin olmamasını yıllardır izleyerek eleştirdiğim bir konu. Yeni faaliyete geçen yerimizin ilk misafirlerinin Şanlıurfa'nın gerçek sesleri olan basın mensuplarının hakkı olduğunu düşünüyorum. Basına yönelik bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir. Tüm Basın Mensubu kardeşlerimin Basın Bayramını Kutlarım. Ben bir Şanlıurfalı olarak tüm basın mensubu kardeşlerimin yanında yer alarak Şanlıurfa adına gereken ne olursa olsun birlikte aşmaya ve şehrimiz hep birlikte tek sesi olmaya çalışacağız” dedi.

Geceye katılan gazeteciler ise, yıl boyunca yoğun çalışmalarından sonra basın bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinlikte stres atıp doyasıya eğlendi.