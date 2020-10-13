Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da gençler, bugüne kadar hiç tanışmadıkları ve ismini ilk kez duydukları 'Çim Hokeyi' sporuyla buluştu.

Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Çim Hokeyi Antrenörü Murat Akçun tarafından 6 ay önce başlatılan Çim ve Salon Hokeyi kursu devam ediyor. 11 Nisan Stadyumu'nda haftanın 5 günü antrenör gözetiminde pandemi tedbirleri çerçevesinde antrenmanlar iki grup halinde yapılıyor. 6 aylık bir sürede gerçekleştirdikleri antrenmanlarla Çim Hokeyi'ni öğrenen gençler, Osmaniye'de Ana Lig'e katılarak bölge ikincisi olmayı başardı. Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü'nde oynayan gençlerin hedefinde milli sporcu, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve üst liglerde oynamak var. Şanlıurfa Gençlik ve İl Müdürü İbrahim Halil Eren'in destekleriyle gençlerin malzemeleri karşılanıyor ve spor yapmaları için imkan tanınıyor.

Tektek: “Çok güzel bir spor, herkese tavsiye ediyorum”

Daha önce böyle bir spor türünden bihaber olduğunu dile getiren Ahmet Tektek, "Bu Stick'lerle nasıl vuracağımızı bilmiyorduk. Stick'i sopa olarak görüyorduk. Topa sert bir şekilde vurarak alıştık. Şimdi de iyi bir oyuncu olamaya çalışıyoruz. İyi bir sporcu olmak, iyi bir yerlere gelmeyi istiyoruz. Geleceğimiz için daha iyi hocalarla karşılaşmak istiyoruz. Mesela hokey hocası olmak istiyorum. Çok güzel bir spor, herkese tavsiye ediyorum. Bu sporu kimse bilmiyor ama bu sporu oynasalar çok zevk alacaklar. Osmaniye'ye gittik, oraları gezdik, oynadık ve 2. olduk. 6 ay önce başladık ama yine de 2. olmayı başardık. Gol atığımızda Stick'leri tokalaştırarak sevincimizi yansıtıyoruz” dedi.

Demir: “Salon hokey hocası olmak istiyorum”

Sporcu Yusuf Demir ise duygularını şu sözlerle aktardı:

“Ailemle beraber Mersin, Kayseri ve Ordu illerine birlikte çalışmaya gidiyoruz. Ben bu sporu duydum, merak ettim. Salon hokeyi oynamaya başladım. Tabii ki ilk başta zorlandım. Şimdi çok iyiyim ve hedefimde bir branş almak var. Büyüdüğümde salon hokey hocası olmak için de çabalayacağım. Bu sporu yapmaktan çok zevk alıyorum. Kazandığımızda gol diye seviniyoruz. Stick'leri çakıştırarak gol sevincimizi gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Akçun: “Hedefimiz dezavantajlı gençlerimizi spora yönlendirmek”

Hedeflerinin dezavantajlı gençleri spora yönlendirmek olduğunu belirten Çim Hokeyi Antrenörü Murat Akçun, “Dezavantajlı mahallelerdeki gençlerimizi kendi mahallerinde faydalı gençler yapmak istiyoruz. Okullarındaki eğitimlerinde başarılı öğrenciler olmaları için 'biraz sıkıntılı' dediğimiz dezavantajlı çocuklarımızı alarak birbirilerine saygılarını, sevgilerini, hayata dair kardeşliğini öğreterek sporla kaynaştırdık ve bu da verimli oldu. Çünkü bunlara malzemeyi verdiğinde, ilgilendiğinde bütün spor hayatına dahil ederek sokaktaki hayatı spora hayatına dönüştürüyor. O da sporcu olarak kendini benimsiyor. Alt yapıda o elbiseyi giyerek, antrenman yaparak, o keyfi yavaş yavaş almaya başladıktan sonra sokağa gitse bile dezavantajlı yere gittiğinde sporcu olduğunu hissetmeye başlıyor. Diğer arkadaşlarına de örnek olmaya başlıyor ve sayımız çoğalmaya başlıyor. Gençlik Spor Bakanlığı'nca orta okullarda, ilk okullarda, Ana Lig diye bir lig kuruluyor. Biz de ana ligimizi oluşturarak Osmaniye'de turnuvaya katıldık. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2. olduk. Bu da bizim için bir başarıydı. Çünkü bu başarı 10 yıllık, 5 yıllık, 4 yıllık değildi. 6 aylık kısa bir sürede çocukların başarısıyla, çocukların istekleriyle ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nün istekleriyle verimli olmaya başladı. Bu da bizi 2 - 3 adım öne götürmeye başladı. Hedefimiz basamakları iyi bir şekilde yükselmek. Pandemi bitikten sonra 2. Lig'de başlamayı düşünüyoruz. 2. Lig'den sonra 1. Lig ve ondan sonra Süper Lig oynadıktan sonra ve bu gençlerimizin Avrupa'ya gitme ihtimaller de var. Basketbol, voleybol ve judo gibi sporların hepsi Urfa'da var” diye konuştu.