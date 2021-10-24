Şanlıurfalı gençler Halfeti'yi gezdi

Şanlıurfa sınırları içerisinde yaşayan tüm gençlerin sorunlarını araştırarak yardımlaşmayı, dayanışmayı, karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek amacıyla çeşitli aktiviteler yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri Halfeti'yi görmeyen gençler için tur düzenlediler.

Şanlıurfa'da “Sakin Şehir” olarak da bilinen Halfeti ilçesine gelen yaklaşık 100 kişilik genç doğa yürüyüşü yaparak Halfeti'nin doğal güzelliklerini keşfetti.

Halfeti'de olmazsa olmazlardan biri olan tekne turuna da katılan gençler sular altında kalan tarihi alanları inceleme fırsatı buldular. Bol bol fotoğraf da çektiren gençler, Halfeti'nin tarihi ve turistik mekanlarına hayran kaldılar.

“Gençliğe Yatırım Geleceğe Yatırımdır” diyerek Şanlıurfa gençliğine desteklerini her durumda sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e de teşekkürlerini hep bir ağızdan söyledikleri “İyi ki varsın Zeynel Başkan” sloganıyla ileten gençler gönülleri fethetmeye daima hazırız mesajı verdi.