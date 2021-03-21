Şanlıurfalı gençler madalyalarla dönüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren gençlik merkezi ve spor salonlarında eğitim gören sporcular farklı branşlarda dereceler elde etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman'da düzenlenen Atletizm geliştirme bölgesel kros yarışması 3 bin metre koşusunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor kulüp sporcularından Nidanur Toprak 2. Berfin Mece ise 3. oldu. Takım halinde 2. olarak Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek olan yarı final koşularına katılmaya hak kazanırken küçük erkek takımı ise bin 500 metrede takım halinde 2. olarak yarı finale kalmayı başardı. Takımlar Kahramanmaraş'ta düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılacaklar.