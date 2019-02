Şanlıurfalı gençlerden bir duyarlı davranış daha

Kampanya kapsamında İstanbul'da hayırseverler tarafından toplanılan kitaplar Şanlıurfa'da öğrencilere dağıtıldı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Karaman Yardımcı İlk Okulunda yapılan kitap yardımı programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Faruk Evran ve Gençlik Meclisi Üyeleri ile Yeryüzü Doktorları Kulübünden gençler katıldı.

Okula giderek öğrencilerle buluşan gençler, sınıf kütüphanelerine kitap bağışında bulundu ve kitapların iyi değerlendirilmesi gerektiğini öğrencilerden istediler. Öte yandan öğrencilerin güzel bir gün geçirmeleri için kitap okuma, voleybol, basketbol, futbol, satranç ve yüz boyama etkinlikleri düzenlenerek ikramlarda bulunuldu.

Şanlıurfa gençliği olarak her türlü çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi başkanı Faruk Evran, “Desteklerinden dolayı Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür ediyoruz. Her zaman gençliğin yanında ve desteklerini bizden esirgemiyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi gençliği olarak Şanlıurfa'nın farklı noktalarındaki kardeşlerimize her alanda destek vereceğiz" dedi.

Yeryüzü Doktorları Kulübü Başkanı Kaadan Khaled ise, “İstanbul Üniversitesinin genç doktorları olarak buradayız. Amacımız yeryüzündeki tüm çocuklara dokunmaktır” diye konuştu.