Şanlıurfalı gençlerden büyük başarı

Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde birçok dalda verilen sportif faaliyetlere katılan gençler, elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Eyyübiye Belediyesi bünyesindeki gençlik merkezleri ve AK Ev Spor Salonları ile ilçe genelinde binlerce genci hem sportif faaliyetlere yönlendiriyor, hem de gençliğin milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olarak yetişmesine vesile oluyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla belediye bünyesindeki gençlik merkezleri ve Ak Ev Spor Salonlarından gençlere yönelik sportif faaliyetlerini sürdüren belediye, yaptığı yatırımların karşılığını gençlerin elde ettiği başarılarla alıyor.

Eyyübiye Belediyesi Ak Ev spor Salonlarında sportif eğitimler alan gençler son olarak, tekvando minikler il elemelerinde başarı üstüne başarı elde etti. Yapılan elemelerde sporculardan 30 kiloda Emirhan Çelik birinci, Halil Kıslar ikinci, 40 kiloda Ahmet Polat birinci, Ali Boğaç ikinci, Ömer Faruk Demir üçüncü, 27 kiloda Mehmet Sarıca ikinci, 36 kiloda Halil Seçen ikinci, 45 kiloda Mehmet Yıldız ikinci, Abdüssamed Demir üçüncü ve 57 kiloda Sefa Çetindağ üçüncü oldu.