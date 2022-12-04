Şanlıurfalı gençlerin hedefleri ayrı olsa da amaçları ortak

KPSS, YKS, TYT, AYT gibi zorlu sınavlara hazırlanan gençler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Şanlıurfa Mesleki Sanat ve Eğitim Merkezi (ŞANMEK) ile gelecekte yapmak istedikleri meslek ile ilgili bölümü kazanmak için ter döküyor. Sabah 09.00'da başlayan öğrencilerin sınav maratonu, etüt ve ek derslerle desteklenirken gençler merak ettikleri soruları alanında uzman öğretmenlerine sorarak çözümünü de yine yerinde kavramış oluyor. Şanlıurfa Mesleki Sanat ve Eğitim Merkezine gelen öğrencilerin tamamına yakını ailelerinin maddi durumlarının dershaneye göndermeye elverişli olmadığı gerekçesiyle özel bir dershaneden hiçbir farkı olmayan kaliteli bir eğitim imkânının sunulduğu ŞANMEK eğitim kurslarından yararlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eğitime verdiği önemle merkeze gelen sınavlara hazırlanan öğrencilere konu anlatımlı kitap seti, soru bankası, deneme sınavlarıyla eğitimle ilgili materyaller Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hedeflerine odaklanan Şanlıurfalı gençler, kendilerine sunulan bu imkânlardan oldukça memnunlar. Güvenilir, samimi bir aile ortamında geleceğe hazırlandıklarını ifade eden gençler, geleceğe umutla bakıyor.