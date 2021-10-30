Şanlıurfalı güreşçi Balkan 3'üncüsü oldu

Şanlıurfalı genç güreşçi İslam Turan, U-15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda Balkan 3'üncüsü oldu.

Eyyübiye Belediyesinin genç güreşçisi islam Turan, U-15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda herkesin göğsünü kabarttı. 26-29 Ekim tarihleri arasında Yunanistan'da yapılan Balkan Şampiyonasında 48 kilogramda Şanlıurfalı güreşçi İslam Turan, Balkan 3'üncüsü oldu.

İslam Turan, turnuvaya şampiyonluk hedefi ile katıldığını ancak 3'üncü olarak döndüğünü anımsatarak, “Allah'ın izniyle daha çok çalışıp önümüzdeki şampiyonalarda Şanlıurfa'yı, Eyyübiye Belediyesi'ni ve Türkiye'yi daha iyi temsil edip şampiyon olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.