Şanlıurfalı kadınlardan meslek edindirme kursuna yoğun ilgi

Karaköprü Belediyesi'nin kadınların meslek öğrenmesi ve zamanını değerlendirmesi için açtığı kurslar kadınlardan yoğun ilgi görüyor

Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren KARAMEK (Karaköprü Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kültür merkezinde usta öğreticiler tarafından verilen; dikiş-nakış, takı tasarımı ve halı dokuma gibi kurslarda el becerilerini geliştiren kadınlar, diğer yandan da aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin katkılarıyla açılan kurslarda kadınlar giyim, dikiş-nakış, takı tasarımı ve halı dokuma gibi kurslarda yeni sanatlar ve meslekler öğrenerek hem boş zamanını değerlendiriyor hem de ürettikleri ürünlerden maddi kazanç elde ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kadınlara yönelik yaptıkları birçok çalışmanın içerisinde kursların da olduğunu dile getirerek, “KARAMEK projemizle birlik hanımlar gittikleri kurslarda hem boş zamanını değerlendirmiş oluyor hem de bir el becerisi mesleği öğrenmiş oluyor. Usta öğreticilerimizle ve eğitim sınıflarımız, ekipmanlarımızla hanımlar güzel zaman geçirerek meslek öğreniyorlar. İnşallah bu kursların sayısını artırıp daha fazla hanımın bunlardan yararlanmasını sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.